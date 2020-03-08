شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : الحوثيون يستميتون في جبهة اليتمة والسبب ..الوصول الى معسكر الخناجر التابع للشرعية والذي يبعد عن اليتمة 4 كيلوا متر فقط ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/08 الساعة 10:16 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تمكن الجيش الوطني من التقاط انفاسه في اللحظات الاخيرة في منطقة اليتمة شمال محافظة الجوف عقب توخل المليشيات الحوثية في مواقع بعمق اليتمة.

وقال مصدر ميداني ان قوات الجيش اليمني نفذ هجوم عكسي مما اجبر المليشيات على التراجع الى منطقة المهاشمه ومدرك ولا زال الجيش يطارد المليشيات الحوثية غرب اليتمة.

أقرأ أيضا :

عااااجل : وصول قوة امريكية ضاربة ومعززة بـ10 طائرات بلاك هوك إلى جانب 30 مدرعة نوع هارفي بالإضافة إلى 4 أنظمة دفاع جوي نوع باتريوت، واسلحة ثقيلة ومتوسطة، إلى هذه المحافظة اليمنية !

Advertisements

محمد العرب يصعق الحوثين وينشر اسماء قيادات من العيار الثقيل سقطوا قتلى بغارة جوية لمقاتلات التحالف "60 قتيل واسماء قيادات بارزه "

عاااجل : من واشنطن الكشف عن خارطة اهداف الحوثي القادمة ل السيطرة على الموارد الحيوية والنفطية والموانئ البحرية ، بما في ذلك مصافي النفط الجنوبية في شبوة وميناء عدن وباب المندب

وفي وقت سابق افادت المصادر ل"أبابيل نت" ان قوات من الجيش الوطني انسحبت من جبهة المهاشمه وأسفل خب بشكل كامل تحت كثافة الهجوم والقصف الحوثي، فيما تواصل المليشيات الحوثية انتحارها لاسقاط اليتمة ومنطقة سلبة بمديرية خب والشغف.

وحذرت المصادر من سقوط جبهة اليتمة التي ستشكل خطرا حقيقيا على معسكر الخناجر الذي سيكون في مرمى نيران المليشيات والذي يبعد عن اليتمة 4 كيلوا متر.

