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عدن - ياسمين التهامي - وثيقة- علي عبدالله صالح يكشف مطامع السعودية في مأرب والجوف

تداول ناشطون نص تصريح للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، يعترف فيه أن السعودية تطالب بمأرب والجوف.

جديد اب برس​

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خاص-الخبر اليمني:

ويشير التصريح الذي يعود إلى شهر مايو 1992 ونشرته صحيفة الأمة في عددها السابع عشر، أن السعودية بعثت برسالة إلى شركة هنت التي كانت تنقب حينها عن النفط في مأرب، أن مأرب والجوف، وأجزاء من حضرموت مناطق سعودية.

ورغم أن صالح صعد إلى السلطة بتعيين سعودي، وظل مخلصا للسعودية حتى قتل في ديسمبر 2017م حيث أعلن انحيازه للتحالف السعودي الإماراتي ضد صنعاء، إلا أن التصريح أتى عندما كان هناك صراعا بين السعودية واليمن، إثر تحقيق الوحدة اليمنية، وموقف اليمن الرافض للغزو على العراق.

ومع أن صالح كان مدركا للمطامع السعودية، إلا أنه لم يخالف في فترة حكمه رغبة السعودية، في حرمان اليمن، من الثروات النفطية في أراضيها، لا سيما في الجوف، التي تشير التقديرات إلى أنها احتياطي هو الأكبر في المنطقة.