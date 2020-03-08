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عدن - ياسمين التهامي - ابناء صعدة ....يعلنون النفير العام ويباركون أنتصارات الجيش واللجان
نظم أبناء عزلة المهاذر في مديرية سحار بمحافظة صعدة اليوم الأحد وقفة قبلية مسلحة أعلنوا فيها نفيرهم العام في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم، ورفد الجبهات.
المشاركون باركوا في الوقفة انتصارات الجيش واللجان الشعبية في عملية ” البنيان المرصوص” وعملية توازن الردع الثالثة وعملية ” فأحبط أعمالهم” وغيرها.
جديد اب برس
واستنكر أبناء المنطقة الخيانة العظمى التي أقدم عليها النظام بتواطؤه مع أمريكا في تدمير الدفاعات الجوية للجمهورية اليمنية، مؤكدين أن المشاهد التي عرضها الإعلام الأمني تدل على مستوى الانحطاط والعمالة التي وصل إليها النظام السابق.
وأشادوا بقسم التصنيع العسكري في الجيش واللجان الشعبية والهمة العالية في إيجاد قدرات دفاع جوي بعد أن عمد العدو الأمريكي إلى تدميرها بخيانة النظام السابق.
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