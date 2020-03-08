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عدن - ياسمين التهامي - قيادي بارز في الحزب الإصلاح يوضح حقيقة اعتقاله في المملكة



أكد نائب رئیس الدائرة الإعلامیة لحزب التجمع الیمني للإصلاح عدنان العدیني، أن

رئیس الھیئة العلیا للحزب، محمد الیدومي في منزلھ ویسافر ویتنقل متى اراد.

وقال العدیني -في تغریدة على تویتر- إن من یروجون الشائعات حول الیدومي سیقفون

على حقیقة الكذبة وحبلھا القصیر.

وأضاف: " تشفق علیھم وترثى لحالھم اولئك الذین یعتمدون على الاشاعات في التسویق جديد اب برس​ Advertisements

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