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عدن - ياسمين التهامي - الصيادين المفرج عليهم اليوم من السلطات الإريترية يحكون كيف ومتى تم الحجز عليهم..(تفاصيل)

فرجت السلطات الإريترية ، اليوم الأثنين، عن عدداً من الصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية. وقالت مصادر محلية" إن السلطات الإريترية قامت بالإفراج عن 38 صياداً يمنياً تعرضوا للاختطاف من المياه الإقليمية اليمنية. جديد اب برس​ Advertisements وأكدت المصادر " بأن الصيادين اليمنيين تمت عملية اختطافهم مؤخراً من قبل السلطات الإريترية. ولم توضح المصادر عن السبب الرئيس الذي أدى إلى اختطاف الصيادين من المياه الإقليمية اليمنية. اقرأ المزيد من عدن الغد | السلطات الإريترية تفرج عن صيادين يمنيين

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