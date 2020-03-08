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عدن - ياسمين التهامي - عــاجل:..بشرى ساره من صنعاء ...صرف راتب ونصف في جميع محافظات الجمهورية...

أقرت مؤسسة الشهداء لرعاية وتأهيل أسر الشهداء في لقاء موسع لمسئولي الفروع بالمحافظات اليوم، صرف راتب ونصف لأسر الشهداء لشهري أغسطس وسبتمبر ابتداء من يوم غد الاثنين. واستعرض اللقاء برئاسة القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة الشهداء حسين القاضي مستوى أداء فروع المؤسسة والمسح الميداني لأسر الشهداء والصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها. وتطرق إلى سبل تفعيل مشروع البطاقة الإلكترونية على طريق تسهيل الخدمات لأسر الشهداء .. داعيا أسر الشهداء إلى التفاعل مع المسح الميداني بما يوفر البيانات الشاملة، ليتم على ضوئها تقديم الرعاية الكاملة لها. وأكد القاضي الحرص على تطوير أداء فروع مؤسسة الشهداء وتقييم مشروع المسح الميداني لأسر الشهداء وصرف المرتبات. وأشار إلى ضرورة الدقة في البيانات لضمان استلام أسر الشهداء للمرتبات باعتبار ذلك أقل ما يمكن تجاه تضحيات الشهداء دفاعا عن الدين والعرض والسيادة الوطنية. - اقرأ المزيد من الاتحاد برس - جديد اب برس​ Advertisements الاتحاد برس | بشرى ساره من صنعاء ...صرف راتب ونصف في جميع محافظات الجمهورية...

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