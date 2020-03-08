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عدن - ياسمين التهامي - عــاجل.. مليشيات الحوثي تُسيطر على منطقة اليتمة والمهاشمة بالجوف

سيطرت مليشيات الحوثي اليوم على منطقة المهاشمة وسوق اليتمة الواقع على الطريق الدولي بالجوف بعد انسحاب وفرار قوات الشرعية من مواقعها في ، لتسهل للمليشيات الايرانية السيطرة على المنطقة.

واحكمت مليشيا الحوثي الإرهابية قبضتها على كافة مناطق المهاشمة وسوق اليتمة الواقع على الطريق الدولي، بعد انسحاب قوات ما يسمى "بالجيش الوطني" التابعة للحكومة الشرعية من سوق اليتمة باتجاه الشرق.

جديد اب برس​

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وفرضت مليشيا الحوثية مساء امس حصارا على مديرية خب والشعف من جهتين باعتبارها منطقة صحراوية، وتمثل 70% من مساحة الجوف.

وشنت مليشيات الحوثي هجوما مكثفا على جبهة السليلة بمنطقة اليتمة بهدف اقتحامها وإسقاط وإحكام الحصار على قوات الشرعية في مديرية خب والشعف.

وكانت مليشيا الحوثي قد سيطرت على مديرية الحزم الأسبوع الماضي، بعدما انسحاب قوات الشرعية بشكل كامل