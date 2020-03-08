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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن خبر عـــــاجل:هادي وبدعم سعودي يسيطر علا اجهزة عدن وبقي لة هاذي المديرية (تفاصيل)



حقق الرئيس عبدربه منصور هادي المقيم في الرياض ، اختراقا عسكريا في عدن بدعم سعودي مباشر في شراء ولاء القيادات العسكرية التي عقدت ، الأحد ، لقاءا عسكريا موسعا في عدن جنوبي اليمن ,

جديد اب برس​

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وتراس اللقاء العسكري الموسع اللواء فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة ، الذي جدد اعلان الولاء للرئيس هادي , بعد ان كان قد اعلن التمرد عليه عقب معارك اغسطس .

وشارك في اللقاء عدد من القيادات العسكرية وقيادات المقاومة الجنوبية الموالية لحزب الإصلاح والرياض .

وقال مصدر عسكري في عدن اللقاء الذي عقد في عدن هو اكبر تجمع لقيادات عسكرية منذ سيطرة الانتقالي على عدن في اغسطس الماضي .

ودعا فضل حسن الى الى رفع درجة الاستعداد القتالي والجاهزية الفنية والقتالية القصوى .

وكانت السعودية قد عملت على شراء ولاءات قيادات عسكرية واعادتها الى صف هادي , وكذا قيادة المقاومة الجنوبية لخلخلة قوات الانتقالي وقبضته على عدن .

وقد شارك المجتمعون من القيادات العسكرية وقادة المقاومة الجنوبية بعد الاجتماع في حفل بمناسبة اليوم العالمي للمراة , غير انه كان حفلا عسكريا بامتياز من لوحة الحفل الذي ظهرت فيها صورة هادي ببزة عسكرية وتسميته قائدا للقوات المسلحة , الى حضور كثيف للقادة العسكريين أكثر من النساء المعنيات بالحفل .