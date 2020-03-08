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عدن - ياسمين التهامي - وردنا من محافظة ..اب..بظبط متهمين بلقتل وترويج المخدرات وقظاياء جنائية (تفاصيل)

حقق أمن محافظة إب إنجازات متميزة في ضبط الجريمة والحد منها، في مختلف مديريات المحافظة، حيث تمكن البحث الجنائي بالمحافظة من ضبط المدعو “ا ع ا م” والمدعو “م ع م م” والمتهمين بمقتل المجني عليه ” مرتضى عبدالله المساوى” ، وضبط المدعو “ع م و” -17عاما- والمدعو ” ع ق م” والمطلوبين للنيابة بأمر قبض قهري. جديد اب برس​ Advertisements وفي نفس السياق ضبط أمن مديرية جبلة المدعو ” م ف ص” لقيامة بالنصب والإحتيال ، وضبط مركز شرطة الثلاثين المدعو ” ر م ن ع “- 27عاما والمدعو ” ق ا م خ ” -59 عاما – والمتهمين بالنصب والإحتيال ، وضبط شخص يدعى “م ص ع د” -40عاما- متهما بخيانة امانة. وفي اطار الإنجازات ضبط أمن مديرية يريم المدعو “ا ي ع” والمتهم بالتزوير ، الى ذلك ضبط مركز الشرقي المدعو ” ز ا ي ب” وبحوزته أشرطة حبوب مخدر ” وفي سياق اخر ضبط أمن مديرية المشنة المدعو ” ع ا م ب” – 35عاما- والمطلوب بأمر قبض قهري لنيابة شرق إب. وقد أحيل جميعهم للإجراءات القانونية.

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