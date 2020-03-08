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تدشين بطولة الاكاديميات بالملتقى الشتوي الثالث لنادي وحدة صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - تدشين بطولة الاكاديميات بالملتقى الشتوي الثالث لنادي وحدة صنعاء

تدشين بطولة الاكاديميات بالملتقى الشتوي الثالث

دشنت يوم امس الاول بطولة الاكاديميات لكرة القدم الخماسية التي ينظمها نادي وحدة صنعاء على هامش ملتقاه الشتوي الثالث للالعاب .

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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تدشين بطولة الاكاديميات بالملتقى الشتوي الثالث
وشهد الاسبوع الافتتاحي للبطولة ثلاثة انتصارات في البطولة التي تقام مواجهاتها بنظام الكل.

واكتسح فريق اكاديمية الجزيرة نظيره اللغات 7/2 بينما فاز فريق الاكاديمية الدولية على الفيفا 6/1 واكتسح الميدان نظيره برلين 10/1
وتتواصل مباريات البطولة باقامة منافسات الجولة الثانية الاسبوع المقبل.

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