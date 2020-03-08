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عدن - ياسمين التهامي - تدشين بطولة الاكاديميات بالملتقى الشتوي الثالث لنادي وحدة صنعاء

تدشين بطولة الاكاديميات بالملتقى الشتوي الثالث دشنت يوم امس الاول بطولة الاكاديميات لكرة القدم الخماسية التي ينظمها نادي وحدة صنعاء على هامش ملتقاه الشتوي الثالث للالعاب الرياضية. جديد اب برس​ Advertisements تدشين بطولة الاكاديميات بالملتقى الشتوي الثالث

وشهد الاسبوع الافتتاحي للبطولة ثلاثة انتصارات في البطولة التي تقام مواجهاتها بنظام الكل. واكتسح فريق اكاديمية الجزيرة نظيره اللغات 7/2 بينما فاز فريق الاكاديمية الدولية على الفيفا 6/1 واكتسح الميدان نظيره برلين 10/1

وتتواصل مباريات البطولة باقامة منافسات الجولة الثانية الاسبوع المقبل.

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