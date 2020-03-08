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عدن - ياسمين التهامي - وردنا من مصادر قريبة من الموافع والمديريات المسيطر عليها الحوثيون في محافظة (الجوف)

قالت مصادر عسكرية ان ميليشيا الحوثي شنت اليوم ، هجوم مكثف من عدة محاور على قوات الجيش، في مديرية خب والشعف. وأضافت المصادر بأن الحوثيين تمكنوا من احراز تقدم ميداني جديد في محافظة الجوف بعد مواجهات مع الجيش الوطني في مديرية خب والشعف.

وأوضحت المصادر ان ميليشيا الحوثي سيطرت على مناطق اليتمة والمهاشمة بمديرية خب والشعف أكبر مديريات الجوف, بعد ان شنت هجوم مكثف منذ ايام ومن عدة محاور على مواقع الجيش اليمني . جديد اب برس​ Advertisements وتعتبر اليتمة منطقة استراتيجية تقع قرب الشريط الحدودي السعودي وتضم طريقا دوليا يصل الجوف بمنفذ البقع البري مع المملكة و مركز عمليات ألوية حرس الحدود الحكومية اليمنية. ووفقا للمصادر فقد سيطرت ميليشيا الحوثي خلال الهجوم المدعوم بقصف صاروخي ومدفعي على غالبية المواقع العسكرية في منطقة المهاشمة الاستراتيجية الواقعة على الطريق الدولي بين منطقة العقبة في مديرية خب والشعف ومنطقة البقع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة المحاذية للجوف.



واشارت المصادر ان التقدم الحوثي نحو جبال السليله مستمر الى ام شداد في جبهة اليتمه وتقترب من معسكر الخنجر الذي يعتبر اخر المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني في محافظة الجوف. ومن جهة اخرى شن طيران التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع وتحركات المليشيا الحوثية في محافظة الجوف ب 6 غارات على مديرية خب والشعف. وكان الحوثيون قد دخلوا قبل أيام مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف بعد معارك عنيفة بين الجيش الوطني والحوثيين استمرت أكثر من شهر ونصف.

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