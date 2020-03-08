شكرا لمتابعة خبر عن عاجل… إشتداد المعارك في أكبر وأهم منطقة استراتيجية واقتصادية ونفطية بالجوف وجماعة الحوثي تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى قلب المعركة. والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل… إشتداد المعارك في أكبر وأهم منطقة استراتيجية واقتصادية ونفطية بالجوف وجماعة الحوثي تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى قلب المعركة.

كشفت مصادر ميدانية في محافظة الجوف اليوم الأحد عن أشتداد المعارك بين القوات الشرعية اليمنية ومليشيا الحوثي التي تحاول السيطرة على أهم منطقة استراتيجية واقتصادية ونفطية في محافظة الجوف شمال شرق اليمن .

وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي تقوم بزحوفات كبيرة ومكثفة من جميع الاتجاهات في مديرية خب والشعف شمال شرقي محافظة الجوف.

وتشير وتناقلت وسائل إعلام يمنية محلية مساء اليوم عن سيطرة الحوثيين على سوق اليتمة الواقع على الطريق الدولي، بعد سيطرتها على منطقة المهاشمة القريبة من الحدود السعودية.



وكانت قوات الجيش قد اتجهت شرقا بعد انسحابها من سوق اليتمة. وتسعى الجماعة الحوثية للسيطرة على مديرية خب والشغف اكبر مديريات الجوف مساحة ،وأهم المديريات في المحافظة من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية ايضا كونها على مقربة من الخط الدولي الرابط بين اليمن والسعودية

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل… إشتداد المعارك في أكبر وأهم منطقة استراتيجية واقتصادية ونفطية بالجوف وجماعة الحوثي تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى قلب المعركة.

Advertisements

ورد للتو.. واشنطن تتحدث عن ما سيحدث في جنوب السعودية وتكشف أسباب سقوط الجوف وتؤكد أن مارب ليست هدف الحوثي بل هذه المنطقة هي الهدف

سيناريو خطير ومرعب.. مقرّب من أمير الكويت يعلن: الدول العربية ستشهد خلال الأيام القادمة حرباً طاحنة يقودها أقوى جيش عربي.. (صورة صادمة)

وردنا الان.. تسريب صور خاصة للعميد “طارق صالح” من داخل أحد السجون السرية التي أنشأت مؤخراً في المخا بدعم إماراتي (شاهد)

ورد للتو...قناة المسيرة الحوثية تباغت الجميع وتقطع كل برامجها وتنشر هذا الخبر العسكري العاجل الذي صعق الجميع وقلب الامور راسا على عقب في الجنوب والشمال