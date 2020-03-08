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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. تسريب صور خاصة للعميد “طارق صالح” من داخل أحد السجون السرية التي أنشأت مؤخراً في المخا بدعم إماراتي (شاهد)

أفادت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر استخبارية بأن قوات حراس الجمهورية المدعومة إماراتياً استحدثت معتقلات سرية في مدينة المخا بمحافظة تعز غربي اليمن. وحسب موقع “الأول” أكدت المصادر أن طارق صالح أجرى الأسبوع الماضي زيارة تفقدية للمعتقلات السرية، التي أنشأها مؤخراً بتمويل من أبو ظبي للإطلاع على آخر التجهيزات الجارية على المعتقلات الأرضية بالمخا. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل… إشتداد المعارك في أكبر وأهم منطقة استراتيجية واقتصادية ونفطية بالجوف وجماعة الحوثي تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى قلب المعركة. ورد للتو.. واشنطن تتحدث عن ما سيحدث في جنوب السعودية وتكشف أسباب سقوط الجوف وتؤكد أن مارب ليست هدف الحوثي بل هذه المنطقة هي الهدف سيناريو خطير ومرعب.. مقرّب من أمير الكويت يعلن: الدول العربية ستشهد خلال الأيام القادمة حرباً طاحنة يقودها أقوى جيش عربي.. (صورة صادمة) Advertisements وردنا الان.. تسريب صور خاصة للعميد “طارق صالح” من داخل أحد السجون السرية التي أنشأت مؤخراً في المخا بدعم إماراتي (شاهد) ورد للتو...قناة المسيرة الحوثية تباغت الجميع وتقطع كل برامجها وتنشر هذا الخبر العسكري العاجل الذي صعق الجميع وقلب الامور راسا على عقب في الجنوب والشمال وأوضحت المصادر أن المعتقلات والسجون السرية التي انشأت بتوجيهات مباشرة من العميد طارق صالح، خصصت للزج بكل من يعارضه بداخلها. تسريب صور خاصة للعميد “طارق صالح”

وتمارس فيها قواته أبشع أنواع التعذيب بحق المعتقلين من أبناء الحديدة والمخا. ووفقا للمصادر، يوجد العديد من المواطنين في هذه المعتقلات السرية دون تهم حقيقية، ويتعرض أغلبهم للتعذيب المبرح، وتمنع الزيارة عنهم، ويرفض إطلاق سراحهم بعد تدهور حالتهم الصحية. وقالت المصادر أن وحدات تابعة لـ”حراس الجمهورية” الموالية للإمارات تقوم باعتقال الشباب، وكل من يعارض طارق صالح، بتهم كيدية، ويتم ايداعهم في تلك السجون وتعذيبهم بالصعق بالكهرباء، وشتى أنواع العذاب، وترفض إحالتهم إلى القضاء للفصل في التهم المنسوبة لهم. وأظهرت صورة مسربة لطارق صالح، التقطها مصورة الخاص، أثناء زيارته للسجون السرية تحت الأرض التي تم بناءها مؤخراً في مدينة المخا غربي البلاد. وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد وتيرة الاعتقالات والاخفاء القسري، التي ينتهجها طارق صالح، ضد كل معارضيه في الساحل الغربي.

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