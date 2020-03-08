حملة أمنية لضبط الدراجات النارية المخالفة بساحل حضرموت

إنطلقت، حملة أمنية لضبط الدراجات النارية، المخالفة لقواعد وأنظمة السير والسلامة العامة، بمدينة المكلا، بساحل حضرموت، "شرقي اليمن". وتأتي هذه الحملة، لضبط الدراجات النارية المخالفة، والتي تتسبب في إقلاق السكينة العامة للمواطنين، وللمرضى. وينفذ الحملة، شرطة السير وبمساندة القوات الخاصة، وشرطة الدوريات، وأمن مديرية المكلا. وجاءت الحملة، استجابةً لمناشدات أطلقها مواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي، لقيادة الأمن، والتي بدورها وجهت بسرعة تنفيذ حملة أمنية للمخالفين. يُشار إلى أن الحملة، تهدف إلى ضبط الدراجات النارية، التي بها" قزوزات"، والمزعجة للمرضى في المستشفيات وللمواطنين في البيوت، إضافةً إلى الدراجات التي يقودها أطفال صغار في السن، أو التي تحمل على متنها أكثر من شخصين.

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