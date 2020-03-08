شكرا لبحثكم عن خبر اقوي قبائل الجنوب توجه رسالة تحدي مبكرة للحوثيين في حال اقدمت الميلشيا على الاقتراب من حدود مناطقها (بيان) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت رئاسـة ملتقـى شبـاب قبـائل بنو تميـم بحضـرمـوت بيانا هاما حول المستجدات الأخيرة التي تشهدها البلاد والمتمثلة في سقوط محافظة الجوف بايدي مليشيا الحوثي واستعدادها لاقتحام محافظة مارب. وجاء في البيان ما يلي: Advertisements لقد عشنـــا أحـــرارا وسنـمـوت أحــــراراً، معـــاهـــدين اللّــه و أنفسنــــا و حضــرمــوت أرضـآ وإنسانا بأننــا لـن نتـوانـا في الرد على اي عدوان يستهـــدف حضرموت، وسنقـاوم ونجـاهد وسنكون في مقـدمـــة النســـق الاول للدفاع عنها جنبــاً الـى جنـب مـع الابطــال مــن قـوات النخبـة الحضرميـة، والتحـالف العـربي، الذيـن ســـانـدونا فـي القضــاء علـى عنــاصــر الشـــر والارهـــاب، دفاعـــاً وامتــداداً لــكل شبـــر من تـراب الجنــوب الغـالـي ولــن تثنينــا تهـديـدات أؤلئـك الغـزاة من المجوس الطامعين. ونـاشـد البيان ابنـاء حضرموت بمختلـف اطيافهـم ان يرصــوا الصفـوف امـام تـلك التحديات والتهديدات العنجهية البغيضة. واضاف البيان: سبق ان توعدوا شعبنـا في عـدن ولاذوا بالفــرار تاركـيـــن خلـفهــم شـــر الهزيمــة وذيول الأنكســــار وليعلمـوا ان حضـرمـوت ايضاً ستكونُ عصيةً وأبعدُ إليهم من نجـــوم السمــاء.

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