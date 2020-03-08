شكرا لبحثكم عن خبر مأرب.. تشكيل غرفة عمليات طارئة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شكل رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، صباح اليوم الأحد، غرفة عمليات طارئة لتلبية احتياجات وإيواء النازحين من الجوف وصنعاء إلى محافظة مأرب.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوحدة التنفيذية في اليمن نجيب السعدي بعدد من المنظمات الدولية والمحلية العاملة في إغاثة النازحين بالمحافظة.

وشدد السعدي على تكثيف جهود المنظمات لاحتواء معاناة النازحين وتلبية احتياجاتهم وإيوائهم وإغاثتهم، موضحا أن على المنظمات تحمل مسؤوليتها الكاملة وفق المعايير الدولية تجاه إغاثة النازحين والتخفيف من معاناتهم.

واستقبلت محافظة مأرب خلال الشهر الماضي أكثر من 20 ألف أسرة نازحة من محافظة الجوف بعد توغل الحوثيين في مديرية الحزم عاصمة المحافظة.