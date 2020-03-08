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استشهاد شخصين بانفجار لغم حوثي جنوب الحديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة -  قالت مصادر محلية إن شخصين استشهدا اليوم الأحد بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق السكنية جنوب الحديدة.

وذكرت المصادر أن الشخصان "عايش حسن جنيد" و "علي عياش أحمد جنيد" استشهدا بلغم أرضي انفجر بدراجتهما النارية أثناء ذهابهما إلى السوق، مما أدى إلى إعطاب الدراجة وتمزيق أجسادهم إلى أشلاء حتى فارقا الحياة على الفور.

 وقالت والده الشهيد عياش أنه لم يمضي على زواج ابنها سوى أربعة أشهر لتحول المليشيات هذه الفرحة إلى مأساة، مضيفه أن الشهيد "علي" ليس لديه أخ ولا أب ولا ام يرعى أسرته بعد وفاته.  

وزرعت مليشيا الحوثي الانقلابية آلاف الألغام في المناطق السكنية جنوب الحديدة ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المدنيين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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