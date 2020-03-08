شكرا لبحثكم عن خبر استشهاد شخصين بانفجار لغم حوثي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية إن شخصين استشهدا اليوم الأحد بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق السكنية جنوب الحديدة.
وذكرت المصادر أن الشخصان "عايش حسن جنيد" و "علي عياش أحمد جنيد" استشهدا بلغم أرضي انفجر بدراجتهما النارية أثناء ذهابهما إلى السوق، مما أدى إلى إعطاب الدراجة وتمزيق أجسادهم إلى أشلاء حتى فارقا الحياة على الفور.
وقالت والده الشهيد عياش أنه لم يمضي على زواج ابنها سوى أربعة أشهر لتحول المليشيات هذه الفرحة إلى مأساة، مضيفه أن الشهيد "علي" ليس لديه أخ ولا أب ولا ام يرعى أسرته بعد وفاته.
وزرعت مليشيا الحوثي الانقلابية آلاف الألغام في المناطق السكنية جنوب الحديدة ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المدنيين.
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