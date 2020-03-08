شكرا لبحثكم عن خبر تحرك عسكري "متاخر " للشرعية لمواجهة تصعيد الميلشيا بالجوف وتحركاتها للسيطرة على "مأرب" (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دشنت الشرعية تحركات لتصعيد العمليات العسكرية في جبهتي "نهم والجوف " لمواجهة تصعيد الحوثيين الغير مسبوق.

وأكد نائب رئيس الجمهورية، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه قيادات المنطقتين العسكريتين السادسة والسابعة المتمركزة في "نهم والجوف" .أن المشروع الحوثي سيفشل بلا شك، بعزيمة الرجال الصادقين، وتضحيات المخلصين من أبناء القوات المسلحة والأمن، وأحرار اليمن، وإسناد أخوي من التحالف.

وشدد نائب الرئيس، خلال لقائه، أمس السبت، قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان جبران، والقائم بأعمال المنطقة العسكرية السادسة، اللواء الركن أمين الوائلي، على المزيد من العمل والتفاني، وتعزيز الانضباط، ورفع مستوى التنسيق القتالي بين الوحدات.

وبحسب وكالة سبأ، فقد نوّه نائب الرئيس، إلى أن الممارسات الإجرامية للميليشيات الانقلابية بحق أبناء الشعب، وفكرها الطائفي القائم على تمزيق الصف الوطني والنسيج الاجتماعي وتكريس الطبقية في المجتمع، وارتهانها للمشروع الإيراني الفارسي الخبيث سيفشل بعزيمة الرجال وتضحيات الجيش والأمن وأحرار اليمن.

واستمع نائب رئيس الجمهورية في اللقاء إلى صورة كاملة عن الوضع في المنطقتين والدور الذي تقوم به في مواجهة تصعيد ميليشيا الحوثي التي عبثت ولا تزال بأمن اليمن واليمنيين ومقدراتهم وطال عبثها أمن الأشقاء والإقليم والممرات الدولية.

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وعبر نائب الرئيس عن شكره للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي تخوض مع الشرعية معركة استعادة الدولة اليمنية، ومعركة العروبة والمصير الواحد ضد مشروع إيران التخريبي، الهادف لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

ونوه نائب الرئيس إلى أن الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية حريصة على إحلال السلام الدائم وتدعو للسلام دوماً وتخوض معركة دفاعية لاستعادة الحق المشروع، وتقف في وجه التصعيد الحوثي الممنهج والمتكرر.

واستعرض نائب الرئيس، في الوقت ذاته المآسي الكارثية التي خلفتها المليشيات ونهبها للممتلكات وللمساعدات الإغاثية والإنسانية واستهدافها للمدن والأحياء السكنية.

من جانبهما، نوه قائد المنطقة العسكرية السابعة، والقائم بأعمال المنطقة العسكرية السادسة، إلى ما يتحلى به الأبطال الأشاوس المرابطين في مواقع العز والشرف من عزيمة قتالية ومعنويات عالية، وما يتحلون به من صبر وثبات واستبسال في سبيل تحرير كل أراضي اليمن الطاهر ورفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني والحفاظ على الجمهورية والمكتسبات الوطنية.

وكان اللقاء قد ناقش المستجدات الميدانية وأحوال المقاتلين الأبطال المرابطين في مختلف الجبهات، حيث أشاد نائب الرئيس باستبسال المقاتلين الأبطال وثباتهم في مواجهة ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.