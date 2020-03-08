شكرا لبحثكم عن خبر طيران التحالف يستهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين في الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سقط عدد من مسلحي مليشيات الانقلاب الحوثية بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير تعزيزات تابعه للجماعة ، في غارات جوية لمفاتلات التحالف العربي، في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وقالت مصادر محلية ان مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية في مديرية مجزر المحاددة مع محافظة الجوف.

وأضاف المصدر أن المقاتلات استهدفت مدرسة الدرب التي حولتها مليشيات الحوثي إلى معسكر تابع لها، مما أسفر عن سقوط العديد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح وتدمير خمسة أطقم عسكرية.