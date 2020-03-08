شكرا لبحثكم عن خبر إنطلاق معركة الحسم في «الجوف» .. والجيش يتوغل بمدينة الحزم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت القوات الحكومية عن إنطلاق معركة الحسم ساعات فجر اليوم في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد. وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية أعلنت عن بدء وإطلاق معركة الحسم في محافظة الجوف ضد ميلشيا الحوثي المتمردة لإستعادة مدينة الحزم وبقية مناطق المحافظة من قبضة المليشيا. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل بدأت شن الهجوم والتوغل في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، والتقدم في مختلف جبهات القتال بالمحافظة .

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