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تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب كورونا

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يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر اقتصادية مطلعة أن انتشار فيروس كرونا عمل على تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقالت المصادر إن أسعار النفط سجلت أدنى سعر منذ مطلع 2019، نتيجة انخفاض الطلب على النفط في الأسواق الدولية على خلفية تفشي الوباء.

وذكرت المصادر أن سعر البنزين انخفض في السوق العالمية منذ مطلع مارس الجاري  إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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