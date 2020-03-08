شكرا لبحثكم عن خبر تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب كورونا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر اقتصادية مطلعة أن انتشار فيروس كرونا عمل على تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقالت المصادر إن أسعار النفط سجلت أدنى سعر منذ مطلع 2019، نتيجة انخفاض الطلب على النفط في الأسواق الدولية على خلفية تفشي الوباء.
وذكرت المصادر أن سعر البنزين انخفض في السوق العالمية منذ مطلع مارس الجاري إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام.
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