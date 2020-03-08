شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تعلن عن صرف مرتبات المتقاعدين في مناطق سيطرة الحوثيين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، عن صرف مرتبات المتقاعدين المدنيين في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة مليشيا الحوثي الموالية لإيران لشهر يناير المنقضي، ابتداء من يوم الأحد القادم، بالطبعة الورقية الجديدة.
وقال رئيس هيئة التأمينات والمعاشات علي الهدار، أنه سيتم صرف مرتبات المتقاعدين كاملة غير منقوصة عبر بنك الكريمي بكافة فروعة بالجمهورية، بعد الموافقة على تحويلها من المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن إلى المناطق غير المحررة بالطبعة الجديدة دون التمييز أو التفرقة مع الطبعات الأخرى في قيمتها.
وأهاب الهدار، بجميع المتقاعدين والمستفيدين في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الحوثيين بالإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالمركز الرئيسي - عدن، عن عدم صرف معاشاتهم أو فرض رسوم أو فوارق أو أي نقص في المعاشات وفقاً لآخر شهر تم استلامه، وستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
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