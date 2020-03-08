شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تعلن عن صرف مرتبات المتقاعدين في مناطق سيطرة الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، عن ‏صرف مرتبات المتقاعدين المدنيين في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة مليشيا الحوثي ‏الموالية لإيران لشهر يناير المنقضي، ابتداء من يوم الأحد القادم، بالطبعة الورقية ‏الجديدة.‏

وقال رئيس هيئة التأمينات والمعاشات علي الهدار، أنه سيتم صرف مرتبات المتقاعدين ‏كاملة غير منقوصة عبر بنك الكريمي بكافة فروعة بالجمهورية، بعد الموافقة على تحويلها من ‏المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن إلى المناطق غير المحررة ‏بالطبعة الجديدة دون التمييز أو التفرقة مع الطبعات الأخرى في قيمتها.‏

وأهاب الهدار، بجميع المتقاعدين والمستفيدين في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة ‏الحوثيين بالإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالمركز الرئيسي - ‏عدن، عن عدم صرف معاشاتهم أو فرض رسوم أو فوارق أو أي نقص في المعاشات وفقاً لآخر ‏شهر تم استلامه، وستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.