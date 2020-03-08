شكرا لبحثكم عن خبر ناشطة جنوبية تفتح النار على "هاني بن بريك" على خلفية مقتل الحميدي.. فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هاجمت ناشطة جنوبية، نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، على خلفية تغريدته بشأن قضية قتل شاب في العاصمة المؤقتة عدن، برصاص قوات المجلس.

وطالبت الناشطة مروة السيد في تسجيل مرئي، بالقصاص من الجندي في قوات الحزام الأمني، الذي قتل شابا بأحد شوارع عدن.. واصفة تبرير هاني بن بريك لقضية القتل على أنها بسبب خلافات عائلية، بـ”السخيف” وبأنه “كبيرهم”، في إشارة إلى تورط الأخير بعدد من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المدعومة إماراتيا بحق المواطنين في المحافظات الجنوبية.

مشيرة إلى أن تبرير بن بريك وزعمه “أن بين القاتل والمقتول قرابة”، يهدف إلى تمييع القضية وحصرها في خلاف عائلي.

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الجدير بالذكر أن شاباً عشرينيا يدعى محمد أحمد الجنيدي، قُتل بداية الشهر الجاري، برصاص جندي في قوات الحزام الأمني، بسبب اعتراضه على سرعة طقم عسكري في سوق الهاشمي بالشيخ عثمان.

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