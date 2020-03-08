البروفيسور خالد بالخشر يشيد باهتمام سجن المكلا في ايلاح نزلائه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

الخليج 365 - خاص

أشاد البروفيسور خالد يسلم بلخشر بتجربة سجن المكلا في عملية اصلاح السجناء وتأهيلهم، وذلك خلال جولة أجراها مؤخرا برفقة مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي.



وقال بلخشر في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "في منتصف الأسبوع الماضي سنحت لي فرصة زيارة السجن المركزي بالمكلا برفقة العميد منير التميمي مدير عام شرطة ساحل حضرموت".

أضاف: "كانت هذه المرة الثانية التي أزور السجن فيها، فقد قمت بزيارة قبل سنوات، ولكن للأمانة والانصاف شتان بين الحالتين".

وتابع بلخشر: "اليوم تحول السجن إلى اصلاحية تقوم بتهيئة المساجين للاندماج في المجتمع بعد الأفراج عنهم، بل بإمكانهم مساعدة عوائلهم من خلال الانخراط في بعض المهن كصناعة الطوب والبلك، ميكانيكا وكهرباءالسيارات، اصلاح الجوالات، وغيرها".

ومضى بالخشر بالقول: "هناك 24 دورة متنوعة يختار منها السجين ما يرغم لاكتساب مهارات وحرف تعينه على مواجهة الحياة في قادم الأيام".

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ولفت بالخشر: "خلال الزيارة قابلت العديد من المساجين وسألتهم عن أوضاعهم، لمست منهم الشعور بالرضاء عن كل مايقدم لهم من دورات وخدمات وتغذية. لا أخفيكم سرا كانت هيئتهم وصحتهم تعكسان واقع حالهم الجيد".

واستطرد البروفيسور بالقول: "قمت بزيارة لعنبر النساء، هناك دورات تعليمية ودورات كوافير، وحناء، خياطة وتطريز وغيرها مخصصة لهن. خرجت بانطباع جيد جدا عن واقع الاصلاحية، ولكن اشدد على ماذكره الإعلامي عبدالرحمن بن عطية بأن هذه المشروعات تحتاج لدعم من الدولة واصحاب الأيادي البيضاء".

وزاد: "السجناء هم أخوتنا وأولادنا وبناتنا، لعل ظروف الجهل، والفقر ، والحاجة، والتفكك الأسري من الأسباب المباشرة لوصول البعض منهم إلى هذا المكان، من الضروري إعادة تأهيلهم نفسيا ومهنيا لحياة قادمة لكي لا يخرج السجين وهو ناقم على المجتمع فيعاود تكرار أخطائه أو جرائمه".

وأشار إلى أنه خلال زيارته دخل الى قاعة تنظم دورة تعليمية.. وبعد الاطلاع والمشاركة سأله أحد السجناء وهو شاب عشريني لا تبدو عليه إلا علامات براءة: بماذا تنصحنا دكتور؟ فقال: "قلت لهم نصيحتي من 5 كلمات لا أكثر" غيروا مابأنفسكم، وأحسنوا الظن بالله".

واختتم البروفيسور خالد بلخشر منشوره بالقول: "قضيت اليوم كاملا صلينا تغدينا من نفس الغداء الذي يقدم للسجناء كان عبارة عن رز وسمك وفاكهة.. عدت بيتي قرب العصر يرافقني الاحساس بالرضاء والاعجاب بما شاهدت وعايشت".