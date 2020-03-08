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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة عربية توثق 14 ألف انتهاك حوثي بحق النساء خلال 5 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
وثقت منظمة "رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي" أكثر من 14 ألف انتهاك ضد النساء ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في 19 محافظة يمنية، منذ أكثر من خمس سنوات.
وقالت المنظمة التي يقع مقرها في أمستردام في تقريرٍ حقوقي صدر اليوم الأحد تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة بعنوان (اليمن: النساء في مهب الحرب) أن المليشيا الانقلابية ارتكبت 14 ألفاً و907 انتهاكاً بحق النساء في 19 محافظة يمنية منها 668 قتل و1733 حالة إصابة و353 حالة اختطاف.
وطالبت المنظمة أيضاً بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات وإحالتهم إلى الجهات القضائية وتعويض ضحايا الانتهاكات التعويض العادل والمناسب، بحسب ما نقله موقع "سبتمبر نت" الإلكتروني.
وطالبت "رايتس رادار" الميليشيا الانقلابية بالتوقف عن استهداف النساء والأطفال ووقف أشكال الممارسات المنتهكة لحقوق المرأة والطفل كافة، وتوفير الحماية الخاصة للنساء والأطفال وتجنيبهم مخاطر المواجهات المسلحة.
وطالبت أيضاً الميليشيا الانقلابية بوقف زراعة الألغام الفردية، وتسليم خرائط الألغام المزروعة في المناطق التي فقدت السيطرة عليها، والحد من التهجير القسري لسكان المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.
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