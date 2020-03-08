 البحسني يرحب بوفد المبعوث الأممي الخاص لليمن في حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020
الخليج 365
عقد مساء اليوم بالمكلا مؤتمر صحفي بمناسبة زيارة الوفد الأممي من مكتب المبعوث الخاص الى اليمن السيد مارتن غريفيث ، برئاسة السيد اندرو مارشل مستشار المبعوث الأممي الخاص الى اليمن ، الى محافظة حضرموت ، ونتائج لقاء محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بأعضاء الوفد .
وفي المؤتمر أكد رئيس الوفد الأممي السيد اندرو مارشال أن الزيارة الى حضرموت جاءت بهدف التعرّف عن كثب على الوضع في حضرموت، واللقاء بالمعنيين في المؤسسات والإدارات ذات العلاقة لإستلهام النجاحات التي حققتها حضرموت في الملف الأمني وملفات تطبيع الحياة والتنمية.
وأشاد مستشار المبعوث الأممي الخاص الى اليمن بالوضع الأمني في حضرموت واصفاً إياه بالممتاز جداً، شاكراً حُسن الاستقبال الحميم من سيادة محافظ حضرموت، مشيراً الى أن الزيارة ستشمل عدداً من المديريات، للاطلاع على الوضع في المحافظة، والتعرذف على تجربتها الناجحة .
من جانبه رحب المحافظ البحسني بوفد المبعوث الأممي الخاص الى اليمن في حضرموت، مؤكداً أن الزيارة ستتيح للوفد الإطلاع على التجربة الناجحة في المحافظة في المجالين الأمني والمدني من خلال الإلتقاء بالقيادات العسكرية والأمنية والمدنية، وستضع أمامهم الصورة واضحة لتطلعات أبناء المحافظة وحاجتهم للمساعدة لصناعة المستقبل .
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