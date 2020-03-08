عدن .. القاعدة الإدارية تكرم العاملات بمناسبة يوم المرأة العالمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

عدن - الخليج 365

كرمت القاعدة الإدارية في العاصمة عدن، اليوم الأحد، عدد من العاملات في معمل الخياطة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الـ8 من مارس من كل عام .



وفي الحفل، أكد محافظ عدن، أحمد سالم ربيع علي، على اعتزازه وفخره بما تحقق لقطاع المراه بالمحافظة .. مشيراً إلى الخطوات السياسية التي قطعتها النساء في بلادنا من خلال تطبيق مبدأ الكوته للنساء وحصولهن على حقهن في المشاركة السياسية ..

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واشار محافظ عدن الى ماتحقق للمره في القطاع العسكري من تطور وتقدم على مستوئ التاهيل والتدريب .. شاكراً الجهود التي قام بها المدير العام للقاعدة بعدن العميد علي المود والتي اسهمت في توفير فرص عمل للعديد من العاملات في مجال الخياطه ووفرت للقوات المسلحة من تجهيزات التي تدخل البدل العسكرية في اساساتها..

كما القيت في الحفل كلمتان عن قائد القاعدة الادارية العميد علي الكود وكلمة عن التوجيه المعنوي بالقاعدة القاها العقيد احمد نصر مدير التوجيه اكدت في مجملها اهتمام قيادةوالقاعدة الادارية بالمراه التي تمثل نصف المجتمع، والذي تعتمد عليها القاعدة والادارية من خلال، معملها بمد القوات المسلحة باحتياجاته من البدلات العسكرية وكدا تمد السوق المحلية والاسر الفقيره وابناء الشهداء بالاعمال الفنية من ملابس للاطفال..

ونوه في الكلمات الى ان ذلك الاهتمام ياتي امتثالا لتعيمات ديننا الحنيف والرسول الكريم الذين امرا بتكريم المره..

كما القيت كلمة عن النساء المكرمات اشادت باهتمام الكبير والرعاية الذي تشملهن في القاعدة الادارية .. مشيرة الى العمل الكبير الذي يقوم به النساء في المعمل وما مثله المعمل من فرصه لهن في العمل للاسر الفقيرة واسر الشهداء .