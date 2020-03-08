مراسل حربي يتحدث عن غارة جوية أودت بحياة 7 قيادات حوثية شرق صنعاء .. الأسماء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

صنعاء - الخليج 365

قال المراسل الحربي لقناتي العربية والحدث في اليمن، محمد العرب، أن غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي إستهدفت اليوم الأحد، مركزاً لتجمع ميليشيا الحوثي الإنقلابية في جبال يام شرق العاصمة صنعاء .

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وجاء في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، أن الغارة أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 60 عنصراً من العناصر الإنقلابية .

وقال أن أهم القتلى هم العميد نواف السياغي، والعقيد محمد الشاكري، والعقيد محمد علوان، والعقيد مراد الحباري والعقيد أيمن السلطان والعقيد عبد الجبار العاقل والعقيد عبدالكريم اسحاق المؤيد .

ولم تصدر قيادة التحالف العربي حتى الآن أي بيان يؤكد صحة هذه الأنباء