 الثلاثاء القادم .. الشرعية تبدأ صرف مرتبات المتقاعدين المدنيين في مناطق الميليشيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

عدن - الخليج 365

تبدأ الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، الثلاثاء القادم صرف معاشات المتقاعدين المدنيين في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين لشهر يناير الماضي .



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ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن رئيس هيئة التأمينات والمعاشات علي الهدار دعوته للمستفيدين من المتقاعدين للتوجه بالموعد المحدد إلى بنك الكريمي بكافة فروعه بالجمهورية مصطحبين معهم الوثائق الثبوتية لاستلام معاشاتهم كاملة غير منقوصة بعد الموافقة على تحويلها من المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن إلى المناطق غير المحررة بالطبعة الجديدة دون التمييز أو التفرقة مع الطبعات الأخرى في قيمتها.

كما أهاب الهدار، بجميع المتقاعدين والمستفيدين في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين بالإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالمركز الرئيسي - عدن، عن عدم صرف معاشاتهم أو فرض رسوم أو فوارق أو أي نقص في المعاشات وفقاً لآخر شهر تم استلامه، وستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وتسببت إجراءات ميليشيا الحوثي الإنقلابية المتعلقة بمنع تداول العملة النقدية الجديدة بتأخر صرف مرتبات المتقاعدين في مناطق سيطرتها، حيث رفض مصرف الكريمي التكفل بصرف المرتبات لعجزه عن توفير السيولة بالعملة النقدية الجديدة