ماذا قال رئيس الوزراء عن المرأة اليمنية في يومها العالمي ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

عدن - الخليج 365

أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بمسيرة نضال المرأة اليمنية ودورها في خضم الأحداث العاصفة والتحولات التاريخية التي يشهدها الوطن، وما تقدمه من تضحيات جسيمة، من اجل حاضر ومستقبل اليمن.



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وتوجه رئيس الوزراء، في برقية تهنئة بالمناسبة، بالتحية والإجلال لكل نساء اليمن، للأدوار الرائعة التي أسهمن بها ولازلن، ودورهن ومشاركتهن في مقدمة الصفوف دفاعا عن الحرية والكرامة والتصدي لشتى صنوف القهر والظلم من المليشيات الانقلابية.. معربا عن تقديره للمعاناة التي تتحملها المرأة اليمنية في ظل الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، والثمن المضاعف الذي تدفعه نساء اليمن، على ايدي هذه المليشيات الوحشية التي دمرت كل القيم الدينية والأخلاقية ولم تراعي الحرمات وقدسية المرأة في العرف المجتمعي والقبلي.

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد قدم الدكتور معين عبدالملك، تحية خاصة لأمهات وزوجات وبنات الشهداء والجرحى والمعتقلين اللواتي يكابدن ويصابرن في ظل هذه الظروف، معربا عن ثقته ان النصر قادم لا محالة وان المستقبل يحمل بشائر الخير لكل اليمنيين رجالا ونساء .

وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على تأسيس دور أكثر قوة ورسوخاً للمرأة اليمنية في الحاضر والمستقبل.. لافتا إلى أن حقوق المرأة اليمنية في ظل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ستكون عاملا تحفيزيا لدور وشراكة أوسع للمرأة في المجتمع والدولة، وحرص الحكومة على تحويل هذه المخرجات إلى واقع ملموس