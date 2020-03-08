شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : بعد سيطرتهم على منطقة اسراتيجية "حدودية".. تقدم كبير ومفاجيء للحوثيين في الشريط الحدودي مع السعودية ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الناشط الإعلامي البارز " محسن الكثيري المرادي " تغريدة عاجلة كشف فيها عن تقدم الحوثيين في الشريط الحدودي مع السعودية . جديد "الخليج 365" Advertisements " "الخليج 365" " ينشر نص التغريدة : " الحوثيين يتقدموا في الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليتمة محافظة الجوف نطالب المملكة العربية السعودية الشقيقة والشرعية بسرعة تحرير الجوف".



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