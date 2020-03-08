شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الان في مأرب.. تمرد عسكري وجزاءات عاجلة لاحتوائه تقضي بسجن العشرات من قادة الكتائب والضباط (تفاصيل حصرية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية في مأرب عن تصاعد التمردات في صفوف الجيش الوطني تأييدا لوساطة قطر بتسوية سياسية بشأن مأرب واحتجاجا على نقل الإشراف على المنطقة العسكرية الثالثة والسادسة إلى مجلس عسكري برئاسة بن عزيز وعضوية طارق عفاش.

جديد "الخليج 365"

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المصادر اكدت صدور توجيهات حازمة من بن عزيز بـ “احتواء الوضع وردع اي تمردات عسكرية باتجاه زعزعة تماسك صفوف الجيش الوطني في هذه المرحلة الحرجة والانقياد وراء اتفاقات من اي نوع مع الحوثيين”.

وشددت التوجيهات على “تغليب المصلحة المشتركة على ماسواها من اعتبارات حزبية ومواقف شخصية”.

وبحسب المصادر العسكرية فإن “جزاءات عسكرية صدرت بحق المتمردين والمحتجين قضت بسجن عشرات من قيادات الكتائب والضباط ومن يدين لهم بالولاء من الافراد”، وسط تأكيد مصادر قبلية “وفرار عدد من القيادات والضباط المعاقبين إلى سيئون”.

وتواجه مدينة مارب خطر السقوط بيد قوات الحوثي بعد تمكنهم من التقدم في محافظة الجوف وسيطرتهم على مركزها الاداري مدينة الحزم، وتطويق مدينة مارب من ثلاث جهات، ما استدعى تدخل قطر بوساطة تسعى لتسوية سياسية تجنب المدينة الحرب والدمار