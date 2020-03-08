شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــــاجل: سقوط آخر منطقة في الجوف بيد الحوثيين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر عسكري اليوم الاحد أن منطقة “اليتمة” المحاذية للسعودية سقطت بيد “الحوثيين” بعد أن شنوا عليها هجوما من جهات عدة .
وأضاف المصدر أن “اليتمة” التي تعد آخر منطقة باتجاه السعودية في “الجوف” سيطرت عليها مليشيا الحوثي بعد إسبوع من سيطرتهم على مديرة “الحزم” مركز المحافظة.
جديد "الخليج 365"
و”اليتمة” تتبع إدارياً مديرية خب والشعف وبالسيطرة عليها يقول “مراقبون” أن جماعة الحوثي استطاعت تحقيق نقاط قوة لصالحها.
كانت هذه تفاصيل خبر عـــــــــاجل: سقوط آخر منطقة في الجوف بيد الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.