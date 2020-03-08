شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــــاجل: سقوط آخر منطقة في الجوف بيد الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر عسكري اليوم الاحد أن منطقة “اليتمة” المحاذية للسعودية سقطت بيد “الحوثيين” بعد أن شنوا عليها هجوما من جهات عدة .

وأضاف المصدر أن “اليتمة” التي تعد آخر منطقة باتجاه السعودية في “الجوف” سيطرت عليها مليشيا الحوثي بعد إسبوع من سيطرتهم على مديرة “الحزم” مركز المحافظة.

جديد "الخليج 365"

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و”اليتمة” تتبع إدارياً مديرية خب والشعف وبالسيطرة عليها يقول “مراقبون” أن جماعة الحوثي استطاعت تحقيق نقاط قوة لصالحها.