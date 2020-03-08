عــــــاجل.. قوات صنعاء تدخل مأرب وطيران التحالف يحلق بكثافة في سماء المدينة وفرار قأئد كبير ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل ‏مارب جديد "الخليج 365" Advertisements بعون ‎#الله وقوته معارك تطهير _غير_ مسبوقه تهز مدينة مأرب قادمه من جهتها الشماليه الغربيه وتقدم واسع للمؤمنين . ‎ #عاجل ‏ طيران ال سلول يحوم بكثافة في سماء مدينة مارب. في محاولة يائسه منه لرفع معنويات. المرتزقة المنهاره #عاجل الان معارك تطهير غير مسبوقه تهز مدينة ‎#مارب قادمه من جهتها الشماليه الغربيه وتقدم واسع للمؤمنين رجال الرجال ‎#يا_الله_نصرك ‏

#عاجل

#مصادر_ ميدانية للإعلام الاجتماعي

طائره مروحيه نقلت قائد مايسمى بتحالف العدوان في مدينه مأرب ومجموعه من الجنود السعوديين

إلى داخل الأراضي السعوديه.

#عاجل ‏ انهيارات كبيره جدا في صفوف المرتزقه وصرخات المؤمنين تسطح في أرجأ مدينة ‎مأرب

#عاجل

#مصادر_ميدانيه

توترات كبيرة واستنفار أمني غير مسبوق وتشديد الإجراءات الأمنية في عدد من القصور واعتقالات لكبار الأمراء

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