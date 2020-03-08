شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : دقت ساعة الصفر.. بوارج حربية وقوات برية وجوية أمريكية تغزو اليمن وتباشر السيطرة على منابع النفط والغاز ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - روج الإعلام الأمريكي خلال الفترة الماضية لما يسمى “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب” وحاول إعادة الموضوع الى الواجهة على المستوى الإعلامي.

وقال مراقبون أن وصول قوات أمريكية الى الأراضي اليمنية يؤكد بجلاء أن الحديث عن تنظيم القاعدة لم يكن أكثر من مسرحية أمريكية لخلق الذرائع والمبررات للتدخل في البلد الذي يعاني من ويلات حرب مدمرة منذ خمسة أعوام.

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بوارج حربية وقوات أمريكية تغزو اليمن

مضيفين أن التحركات الأمريكية في اليمن مفضوحة ولم تلقى حيلة مقنعة لنواياها المبيتة في التدخل باليمن تحت شماعة القاعدة.

وكانت مصادر محلية أكدت وصول قوات أمريكية كبيرة إلى شبوة أمس السبت.

ويتزامن ذلك مع تصاعد الصراع بين التحالف وقوات الشرعية بعد رفض الأخير سحب قواته من المحافظة النفطية.

وقالت مصادر محلية أن بارجتين حربيتين أمريكية، رستا في ميناء بلحاف، أهم موانئ تصدير الغاز المسال في اليمن، مشيرة إلى نزول وحدات من القوات الامريكية بكافة عتادها.

وكشفت المصادر بأن قوام القوة الجديدة يصل أفرادها إلى “110” ومعززة بـ10 طائرات بلاك هوك إلى جانب 30 مدرعة نوع هارفي بالإضافة إلى 4 أنظمة دفاع جوي نوع باتريوت، وغرفة عمليات ميدانية متكاملة ناهيك عن أسلحة ثقيلة ومتوسطة متنوعة.

وتحتفظ القوات الأمريكية بعناصر في معسكر العلم، شرق عتق، والذي يتواجد بالقرب منه قوات للجيش الوطني.

بوارج حربية وقوات أمريكية تغزو اليمن

وتشير المعطيات إلى أن القوات الامريكية في طريقها لتنفيذ عملية برية واسعة في هذه المحافظة التي كانت دعمت انتشار القوات الإماراتية فيها في 2017، قبل أن تتراجع هذه القوات بفعل المواجهات التي اندلعت مع قوات الجيش الوطني في أغسطس الماضي.

وكانت الولايات المتحدة استبقت هذه الخطوة بإسقاط منشورات في البيضاء وحضرموت وشبوة، تعرض مكافآت تصل إلى 6 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن 3 أشخاص قالت أنهم من قيادات القاعدة، احدهم سعد بن عاطف العولقي احد ابناء شبوة، في تحرك اعتبره مراقبون تبرير لعملية بناء قواعد عسكرية للأمريكيين في حضرموت وشبوة وسقطرى، أهم حقول النفط ومناطقها الاستراتيجية لليمن.