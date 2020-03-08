شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : "الشرعية" تدعو موظفي أحد القطاعات في مناطق سيطرة "الحوثيين" لاستلام مرتباتهم عبر هذا المصرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الحكومة الشرعية، الأحد 8 مارس/آذار، بدء صرف معاشات المتقاعدين المدنيين في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين لشهر يناير الماضي ابتداء من يوم الثلاثاء القادم.



جاء ذلك في تصريح لرئيس هيئة التأمينات والمعاشات بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، علي الهدار نشرته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.

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ودعا ”الهدار“ المستفيدين من المتقاعدين للتوجه بالموعد المحدد إلى بنك الكريمي بكافة فروعه بالجمهورية مصطحبين معهم الوثائق الثبوتية لاستلام معاشاتهم كاملة غير منقوصة بعد الموافقة على تحويلها من المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن إلى المناطق غير المحررة بالطبعة الجديدة دون التمييز أو التفرقة مع الطبعات الأخرى في قيمتها.



وأهاب بجميع المتقاعدين والمستفيدين في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين بالإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالمركز الرئيسي - عدن، عن عدم صرف معاشاتهم أو فرض رسوم أو فوارق أو أي نقص في المعاشات وفقاً لآخر شهر تم استلامه، وستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.