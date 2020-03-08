شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : مصرع 60 "حوثيا" بغارات جوية.. بينهم "قيادات" بارزة.. الاسماء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements ال المراسل الحربي لقناتي العربية والحدث في اليمن، محمد العرب، أن غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي إستهدفت اليوم الأحد، مركزاً لتجمع ميليشيا الحوثي الإنقلابية في جبال يام شرق العاصمة صنعاء .

وجاء في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، أن الغارة أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 60 عنصراً من العناصر الإنقلابية .

وقال أن أهم القتلى هم العميد نواف السياغي، والعقيد محمد الشاكري، والعقيد محمد علوان، والعقيد مراد الحباري والعقيد أيمن السلطان والعقيد عبد الجبار العاقل والعقيد عبدالكريم اسحاق المؤيد .

ولم تصدر قيادة التحالف العربي حتى الآن أي بيان يؤكد صحة هذه الأنباء .



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