شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : الحوثيون يجتاحون مديرية خب الشعف شرق محافظة الجوف ويسيطرون على منطقة اليتمة الحدودية مع السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/08 الساعة 08:07 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

توغلت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم، في احدى اكبر مديريات محافظة الجوف الحدودية مع السعودية (شمال شرق اليمن) واسقطت احدى مناطقها الاستراتيجية. أقرأ أيضا : Advertisements عااااجل : مشائخ وقبائل مأرب تحدد موقفها النهائي من تسليم المدينة للحوثي وموقفها من الرئيس هادي وحكومة شرعيتة والجيش الوطني ودول التحالف ! وقال مصدر ميداني ل"المشهد الخليجي" ان ميليشيا الحوثي الانقلابية سيطرت على منطقة اليتمة الحدودية بمديرية خب الشعف شرق محافظة الجوف. ‏واوضح المصدر ان الحوثيون ارسلوا بتعزيزات مسلحة كبيرة صوب المديرية حيث تدور معارك عنيفة مع قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.وكان الحوثيون اعلنوا الاحد الماضي (1 مارس) السيطرة على مديرية الحزم مركز محافظة الجوف.



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