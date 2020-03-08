شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : الجيش الوطني يعلن انطلاق معركة الحسم في الجوف والحوثيون يردون على هذا الاعلان بالتوغل والسيطرة على مديرية خب الشعف شرق محافظة الجوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/08 الساعة 08:51 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اعلنت القوات الحكومية عن إنطلاق معركة الحسم ساعات فجر اليوم في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

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وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية أعلنت عن بدء وإطلاق معركة الحسم في محافظة الجوف ضد ميلشيا الحوثي المتمردة لإستعادة مدينة الحزم وبقية مناطق المحافظة من قبضة المليشيا.

وأضافت المصادر أن القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل بدأت شن الهجوم والتوغل في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، والتقدم في مختلف جبهات القتال بالمحافظة .

وفي ذات السياق فقد توغلت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم، في احدى اكبر مديريات محافظة الجوف الحدودية مع السعودية (شمال شرق اليمن) واسقطت احدى مناطقها الاستراتيجية.

وقال مصدر ميداني ل"المشهد الخليجي" ان ميليشيا الحوثي الانقلابية سيطرت على منطقة اليتمة الحدودية بمديرية خب الشعف شرق محافظة الجوف.

واوضح المصدر ان الحوثيون ارسلوا بتعزيزات مسلحة كبيرة صوب المديرية حيث تدور معارك عنيفة مع قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.وكان الحوثيون اعلنوا الاحد الماضي (1 مارس) السيطرة على مديرية الحزم مركز محافظة الجوف.

