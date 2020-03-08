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عدن - ياسمين التهامي - وردنا.من محافظتي في شمال اليمن صلح قبلي بين قبيلتين اثر خلاف كبير (تفاصيل+صور)

صلح قبلي ينهي قضية قتل بين أسرتي العميسي من إب والحمامي من ذمار

أنهى صلح قبلي تقدمه وكيلا محافظة إب عبدالحميد الشاهري وصادق حمزة اليوم بمديرية ريف إب قضية قتل وقعت قبل عامين بين أسرتي آل العميسي من إب وآل الحمامي من ذمار . جديد اب برس​ Advertisements وفي الصلح القبلي الذي حضره المشرف الاجتماعي يحيى القاسمي أعلن أولياء دم المجني عليه بشير محمد ناصر العميسي التنازل والعفو لوجه الله عن الجاني ناصر أحمد الحمامي من أهالي منطقة بيت الكوماني محافظة ذمار لوجه الله وتشريفاً للحاضرين. وبدورهما حيا الوكيلان الشاهري وحمزة الموقف الكريم والنبيل لأبناء العميسي وتكرمهم بالعفو عن الجاني لوجه الله . مشيدين بالجهود المبذولة لإنهاء القضية وإغلاق ملفها من خلال الحلول المرضية للجميع ولما تستدعيه الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن وتستوجب توحيد الصفوف والتلاحم لمواجهة العدوان. داعين بقية القبائل والمواطنين في إب وعموم الوطن إلى التسامح والتآخي والتحرك للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره .. وأشارا إلى أن السعي لحل القضايا بين الناس يساهم في درء الفتن واحلال السلام والسكينة العامة وتحقيق ثقافة التسامح والتصالح والتعايش . منوهين بأهمية المساعي التصالحية بين الناس قبل الوصول إلى حدوث مالا يحمد عقباه وسقوط اضرار مادية وبشرية تستدعي الفتنة والمشاكل والصراعات والثارات ..

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