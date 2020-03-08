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عدن - ياسمين التهامي - عــــــــــــــــــاجل وردنا الأن: سماء 4 محاظات شمالية بينهم محافظة جنوبية تمطر من طائرات التحلف باكثر من 25 غارة جوية (تفاصيل)

خاص | وكالة الصحافة اليمنية //

صعدت مقاتلات التحالف من غاراتها الجوية اليمنية اليوم الأحد ، مستهدفة بـ 25 غارة جوية عدة مناطق سكنية في 4 محافظات خلفت دمارا بالممتلكات العامة والخاصة.

مصدر أمني أكد أن طيران التحالف استهدف بثلاث غارات إحدى المدارس في منطقة براقش الأثرية بمديرية مجزر أدت إلى تدميرها بالكامل ، واود شن اربع غارات عل مديريتي صرواح ومجز مخلفة أضرار بممتلكات المواطنين.

وأوضح المصدر أن مقاتلات التحالف استهدفت بست غارات مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف ، وقصفت بسبع غارات منطقتي العطفين والبقع بمديرية كتاف في محافظة صعدة.

لافتا إلى أن طيران التحالف الحربي يحلق حاليا في أجواء محافظة الحديدة.

هذا وقد قام طيران التحالف في وقت مبكر اليوم ، بشن خمس غارات على رأس عيسى بمديرية الصليف بمحافظة الحديدة في خرق سافر لإتفاق السويد و تصعيد خطير لتفجير الحرب بالمحافظة.

وكانت مقاتلات التحالف شنت أمس السبت ، 30 غارة جوية مستهدفة بـ 16 غارة مديرتي خب والشعف والحزم بالجوف ، و8 غارات على مديريات الظاهر ومجز وكتاب بصعدة ، و 5 غارات على منطقة البقع بنجران وغارة على وادي جارة بجيزان. جديد اب برس​ Advertisements

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