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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على أهم بنود المبادرة الأممية التي حملها غريفيث إلى العرادة لإيقاف تقدم مليشيات الحوثي صوب مدينة مأرب .

كشف مصدر أممي عن مشروع مبادرة أممية عرضها المبعوث الأممي إلى اليمن العام “مارتن غريفيث” على محافظ محافظة مأرب الشيخ /سلطان العرادة، أثناء لقائه امس في مدينة مأرب .

جديد اب برس​

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وأشار المصدر ذاته الذي تحفظ عن ذكر اسمه بأن المبادرة الأممية التي حملها غريفيث أثناء زيارته لمدينة مأرب امس السبت ، تهدف لحقن الدم اليمني، وتجنيب المدينة ويلات الصراع والإقتتال .

مبينا بأن السلام هو الحل الذي يجب أن يسود في اليمن، كخيار لإيقاف الحرب الدائرة والصراع القائم منذ خمسة أعوام في هذا بلد أنعدمت فيه أساسيات الحياة وتضاءلت فيه فرص العيش.

وكان “مارتن غريفيث” قد وصل إلى محافظة مأرب امس السبت، في زيارة مفاجئة جراء التصعيد الذي شهدته جبهات القتال شرقي اليمن ولا سيما في محافظتي الجوف ومأرب .

وخلال لقائه بمحافظ مارب عرض المبعوث الأممي بنود المبادرة على الشيخ العرادة مؤكدا له موافقة الحوثيين المبدئية على بنودها واستعدادهم لمناقشتها، ووضع الآلية المناسبة لتنفيذها بعد وقف التقدم العسكري تجاه مدينة مارب في حال تلقوا ردا إيجابيا خلال أسبوع كحد أقصى حسب المصدر.

وأكد المصدر أن المبعوث الأممي لا زال ينتظر رد سلطات مأرب ويتابع الموضوع لحظة بلحظة.

وكشف المصدر عن بنود المبادرة الأممية، التي تتكون من الــ 10 نقاط مبينة على النحو التالي :

أولا/ وقف التصعيد والعمليات العسكرية بين الطرفين فورا .

وتشكيل لجنة عسكرية مكونة من الجانبين وبإشراف إممي لمراقبة تنفيذ وقف التصعيد و العمليات العسكرية .

ثانيا/ فتح طريق صنعاء مأرب أمام المسافرين والمغتربين والشاحنات والناقلات الغذائية والتموينية وناقلات الغاز والنفط، بدون إيذاء أو عراقيل.

ثالثا/ إستئناف العمل بمحطة مأرب الغازية وإعادة التيار الكهربائي إلى باقي المدن اليمنية التي كانت تستفيد من خدماتها سواء صنعاء أو غيرها وإعادة تشغيل المحطة الكهربائية في مأرب.

رابعا/ دمج مقاتلي الطرفين ضمن تحت قوات مظلة الجيش اليمني واعتماد مرتباتهم بالاضافة إلى اعتماد مرتبات الضحايا الذين سقطوا خلال المواجهات العسكرية بين الجانبين كشهداء وجرحى حرب .

خامسا/ اعتماد مخصص قبائل محافظة مأرب من النفط والغاز وفقا لمقررات لمؤتمر الوطني للحوار .

سادسا/ صرف مرتبات جميع موظفي الدولة، من خلال تحويل واردات النفط والغاز الى حساب خاص، وتضاف الى واردات ميناء الحديدة، لصرف المرتبات، تحت اشراف سلطات صنعاء، ورقابة مباشرة من قبل اللجنة الأممية.

سابعا/ تعمل السلطات على استكمال تسوية أوضاع الترقيات والرتب للضباط والأفراد والقادة العسكريين للطرفين .

ثامنا/ تتحمل السلطات علاج الجرحى وإرسال الحالات التي تستدعي للعلاج في الخارج لاستكمال علاجها .

تاسعا/ تقوم السلطات المحلية والإدارية لمحافظة مأرب بمهامها الدستورية، على أن تتبع سلطات صنعاء ماليا وإداريا.

عاشرا/ يقوم كل طرف بتسليم قائمة باسماء فريقه الفني المعني بالاشراف على تنفيذ الاتفاق إلى مكتب المبعوث الأممي خلال فترة لا تتجاوز أسبوع من توقيع الاتفاق.