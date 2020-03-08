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عدن - ياسمين التهامي - عــــــــاجل:وردنا الأن. البخيتي يقدم عرضاً مغرياً لمسلحي الإصلاح في مأرب

وجه نائب رئيس مجلس الشورى اليمني “محمد البخيتي” اليوم الأحد، رسالة هامة إلى مسلحي الإصلاح في مأرب.

جديد اب برس​ Advertisements وقال البخيتي في تغريدة على موقع “تويتر” ننصح الاخوة في حزب الإصلاح بالإنصات لصوت العقلاء في حزبهم بالاستجابة لمبادرة فريق المصالحة الوطنية لأنها في صالحهم”

واكد البخيتي بأن فريق المصالحة الوطنية يشيد بالاتفاقات الثنائية التي تم التوقيع عليها بين الجيش و عدد من القبائل في الجوف ومأرب.

ودعى البخيتي بقية القبائل في محافظة الجوف لأن تحذو حذو القبائل التي وقعت الاتفاقات حقنا للدماء.

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