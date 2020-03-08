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عدن - ياسمين التهامي - يستغلون الخلاف في اليمن :..الصومال تنتهك سيادة اليمن فمن سيتصدى لهم (تفاصيل)

جديد اب برس​

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ذكر مصدر في حكومة الحوثي الانقلابية ، بأن الحكومة الصومالية قامت بتعديات على الجرف القاري للمياه اليمنية المعترف به دوليا والمعتمد من قبل الأمم المتحدة.

وقال المصدر في تصريح رصده " أحداث نت " قبل قليل، أن من ضمن تعديات الحكومة الصومالية على السيادة اليمنية، قيامها بإنزال خرائط غير قانونية للقطاعات الترويجية البحرية واستحداث قطاعات بترولية جديدة في محافظة أرخبيل سقطرى .. معتبرا ذلك اعتداءُ سافر على سيادة الجمهورية اليمنية، ويسيء لعلاقات الأخوة والجوار بين البلدين.

وأكد أن لدى الوثائق والمسوحات البحرية والرسومات البيانية الموضحة لحدود الجرف القاري للجمهورية اليمنية مودعة نسخ منها لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة.

ولفت المصدر إلى أن تعدي الحكومة الصومالية للمياه الإقليمية اليمنية وجرفها القاري، ناتج عن أطماع للثروات الطبيعية المختلفة، واستغلالها للأوضاع التي يمر بها اليمن في ظل ما أسماه " العدوان والحصار".

وأكد الحرص على متابعة الموضوع للحفاظ على حدود الجمهورية اليمنية البحرية والبرية والجوية.