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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان:بئمر من قيادي بارز الافراج عن 36 أسير والسبب (تفاصيل)



أعلنت قوات صنعاء اليوم الأحد الإفراج عن 36 معتقلا بمحافظة الجوف، بحسب إعلام محلي. وذكرت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، نقلا عن مصدر أمني لم تسمه، قوله إن الأجهزة الأمنية أفرجت عن 36 شخصا في الجوف تنفيذا لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى ، في إطار ما أسماه “عفوا عاما”. جديد اب برس​ Advertisements واشار المصدر إلى أن المفرج عنهم “من المغرر بهم والمخدوعين”. والأحد الماضي سيطرت قوات صنعاء على مدينة الحزم، مركز الجوف المحاذية للسعودية، في تحول لافت لمسار المعركة لصالح الجماعة، التي سيطرت أواخر يناير على منطقة “الفرضة”، الجبلية بمديرية نهم، التابعة لمحافظة صنعاء.

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