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عدن - ياسمين التهامي - صدور قرار من وزير حوثي منشق:من اصحاب القوة والنفوذ...بلتمرد علا السعوديين بمساندة الانقلابيين



دعا وزير الإعلام في حكومة الحوثي، المنشق عبدالسلام جابر إلى التمرد على السعودية ، عبر رفض سعيها لفتح جبهة جديدة لقتال الحوثيين.

وشدد الوزير الحوثي المنشق، على سكان منطقة يافع بمحافظة لحج، إلى عدم فتح جبهة جديدة مع من أسماها "قوات صنعاء" في بلادهم.

جديد اب برس​

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واكد عبدالسلام جابر – في تغريدة على “تويتر”- معارضته لمبادرة فتح جبهة جديدة ضد الحوثيين.. مناشداً الأهالي عدم جعل يافع محرقة وقتل أنفسهم من أجل حرب غيرهم.

وأضاف: “يعلم كل أبناء يافع رأيي المعارض في فتح جبهة يافع ويعلمون أسبابي، فإذا كنت ضد المبادرة بالهجوم على الحوثي بالسابق قراط، فأنا اليوم ضد فتح الجبهة ألف قراط”.

وكان قائد التحالف السعودي في العاصمة المؤقتة عدن العميد مجاهد العتيبي، زار مديرية الحد في يافع قبل أيام، وطالب الأهالي بفتح جبهة جديدة ضد الحوثيين في محافظة البيضاء، وهو ما رفضه مجلس الدفاع بمديرية الحد، حتى لا تسقط المديرية بيد الحوثيين على غرار ما حدث مؤخراً في مأرب.





يشار إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية ضغط لإعادة فتح جبهة نهم في يناير الماضي، رغم وجود هدنة غير معلنة بين الأطراف المتحاربة هناك، وتسبب ذلك في خسارة حلفاء الرياض معظم المناطق في الجبهة الشرقية بما فيها كافة مناطق نهم وأجزاء من مأرب، ومؤخرا خسارتهم لمحافظة الجوف