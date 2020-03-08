شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل:للأرامل والمطلقات في المملكة امهات أبناء المواطنين بشرى ســــــــاره (تفاصيل القرارات) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل:للأرامل والمطلقات في المملكة امهات أبناء المواطنين بشرى ســــــــاره (تفاصيل القرارات)



حددت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، الإجراءات المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة المجانية ذات الخمس سنوات لأمهات أبناء المواطنين المطلقات والأرامل. ووفقا لما نشرته صحيفة "عاجل"، أوضحت المديرية العامة للجوازات عبر موقعها الإلكتروني أن المستفيدات من قرار الإقامة الدائمة المجانية ذات الخمس سنوات هن أمهات أبناء المواطنين المطلقات والأرامل فقط. جديد اب برس​ Advertisements وأكدت الجوازات أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالإقامة الدائمة لأم أبناء المواطنين من غير السعوديات قيد التنفيذ، موضحة المستندات المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة للمطلقات والأرامل. المستندات المطلوبة هي؛ "النموذج الخاص بطلب الاقامة الدائمة، صورة جواز السفر، صوة كارت الإقامة، صورة صك الطلاق، صورة عقد الزواج موضح عليه موافقة وزارة الداخلية على الزواج، صورة شهادة ميلاد الأبناء، صورة كارت العائلة، مستند إثبات حالة الاجتماعية، شهادة وفاة الزوج".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــاجل:للأرامل والمطلقات في المملكة امهات أبناء المواطنين بشرى ســــــــاره (تفاصيل القرارات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.