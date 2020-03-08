شكرا لبحثكم عن خبر عاجل مصدر يكشف حقيقة سيطرت قوات الانتقالي على مديرية عزان بشبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفي مصدر خاص الانباء التي يتم الترويج لها عن سيطرة قوات تابعة للمجلس الانتقالي على مديرية عزان بمحافظة شبوة. وقال المصدر ان هذه الانباء لا اساس من الصحة ولم يحدث اي تحركات عسكرية في المنطقة لأي طرف.واشار المصدر ان مثل هذه الانباء الغرض منها ارباك المشهد السياسي اليمني.. مشيرا بان المجلس الانتقالي والقوات الحكومية ملتزمة باتفاق الرياض التي ترعاه السعودية.

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