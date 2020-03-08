عاجل: اغتيال فاشل لشيخ قبلي كبير في وادي حضرموت

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يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل : محاولة اغتيال فاشلة لشيخ قبلي في وادي حضرموت القطن - خاص Advertisements تعرض القيادي في مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء عارف بن علي جابر لمحاولة اغتيال فاشلة في وادي حضرموت وفي التفاصيل قام مسلحون مجهولون باطلاق النار عليه اثناء مرور سيارته في مفرق خشامر بمديرية القطن حيث أدى الحادثة لإصابة مرافقة الشخصي.

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