شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. الحكومة تخفض اسعار المحروقات في العاصمة عدن.. الاسعار الجديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شركة النفط بعدن تخفيض سعر بيع مادتي البترول والديزل ابتداء من اليوم . Advertisements وأكدت قيادة الشركة ممثلة بالمدير العام الأستاذة إنتصار العراشة "أنه سيتم بيع الدبة البنزين سعة 20 لتر بمبلغ 6440 ريال بسعر 322 ريال للتر الواحد، والدبة الديزل بمبلغ 7060 ريال بسعر 353 ريال للتر الواحد". وقالت العراشة ان الشركة حريصة كل الحرص على توفير المشتقات النفطية للمواطنين بأقل الأسعار والعمل على استقرار السوق المحلية.

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